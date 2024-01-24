ФК «Сочи» объявил о трансфере чилийского полузащитника Игнасио Сааведры

Футболист подписал контракт с «барсами» на правах свободного агента. Он будет выступать за «Сочи» под 21-м номером.

Игнасио Сааведра — 25-летний воспитанник клуба «Универсидад Католика». За основной состав он начал выступать с 2018 года. Он провел за команду более 180 матчей, среди которых 18 матчей в Кубке Либертадорес. С «Универсидад Католика» Сааведра четыре раза становился чемпионом Чили.

Полузащитник имеет большой опыт выступления за молодежные сборные Чили. В его активе также 3 матча за главную национальную команду, сообщает пресс-служба ФК «Сочи».

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