ФК «Сочи» покинул сербский защитник Иван Миладинович

Футболист перешел в «Сочи» в 2018 году и помог недавно созданному клубу выиграть серебро в ФНЛ и закрепиться в Российской премьер-лиге.

В составе «барсов» сербский защитник Иван Миладинович провел 116 матчей, сыграв почти 9 тыс. минут на поле. Он забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Клуб расторг трудовое соглашение с футболистом по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба ФК «Сочи».

Читайте также: нападающий Георгий Мелкадзе покинул ФК «Сочи». Контракт с 26-летним нападающим расторгнут по обоюдному согласию сторон.