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Нападающий Георгий Мелкадзе покидает ФК «Сочи»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/napadayushhij-georgij-melkadze-pokidaet-fk-sochi
Нападающий Георгий Мелкадзе покидает ФК «Сочи»
Фото t.me/Sochipfc

Контракт с 26-летним нападающим расторгнут по обоюдному согласию сторон.

С игроком попрощались и поблагодарили за проведенные матчи.

Георгий Мелкадзе пришел в «Сочи» два года назад — в январе 2022 года. Первый матч за южан он провел 22 февраля против тульского «Арсенала», а первый гол за команду забил «Крыльям Советов» в марте. 

Всего за «Сочи» Мелкадзе провел 52 матча, он был на поле 2 тыс. 616 минут, забив 7 голов и отдав 3 голевые передачи. Нападающий заработал для команды 2 пенальти, получил 12 желтых и одну красную карточку, сообщает пресс-служба ФК «Сочи». 

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