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ФК «Краснодар» уступил «Ростову», забив самый быстрый гол РПЛ

Спорт
10.10.2022 07:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-ustupil-rostovu-v-matche-12-go-tura-rpl
ФК «Краснодар» уступил «Ростову», забив самый быстрый гол РПЛ
Фото vk.com/fckrasnodar

Игра состоялась 9 октября на стадионе «Ростов Арена».

Уже на девятой секунде матча нигерийский нападающий «быков» Олакунле Олусегун забил гол в ворота хозяев поля. Это был самый быстрый гол в истории РПЛ. После этого «Краснодар» увеличил преимущество — мяч забил Джон Кордоба.

Во втором тайме «Ростов» забил три гола. Их авторами стали на 51-й минуте Александр Сильянов, на 59-й минуте с пенальти — Дмитрий Полоз и на 75-минуте — Алексей Миронов. Итог матча — 3:2 в пользу «Ростова».

«Ростов» набрал 25 очков и занимает в турнирной таблице второе место. «Краснодар» с 21 очком занимает пятое место. В следующем туре ФК «Краснодар» 15 октября встретится на своем поле с грозненским «Ахматом», сообщает «Р-Спорт».

Читайте также: матч между «Краснодаром» и «Крыльями Советов» завершился безголевой ничьей.

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