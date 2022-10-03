Матч между «Краснодаром» и «Крыльями Советов» завершился безголевой ничьей

Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

Заключительный матч 11 тура Российской футбольной премьер-лиги прошел в Самаре 3 октября. Итоговый счет — 0:0.

Первый удар в матче «Крыльев Советов» и «Краснодара» нанес интерконтинентальный чемпион по боксу и чемпион мира по кикбоксингу Андрей Сироткин.

В первом тайме голкиперу «быков» Матвею Сафонову пришлось потрудиться, отразив несколько сложных ударов. Во втором — зрители запомнят еще два спасения подряд от вратаря «черно-зеленых». Один из мячей пришлось долго проверять, но арбитр после просмотра ВАР признал, что гола не было.

«Быки» набрали 21 очко и занимают пятое место в турнирной таблице. Следующий матч ФК «Краснодар» проведет в рамках РПЛ в гостях с «Ростовом» — 9 октября.

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