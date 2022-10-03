Магомед Шапи-Сулейманов пропустит матч в Польше из-за запрета на въезд гражданам РФ

Магомед-Шапи Сулейманов. Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

«Хапоэль» 6 октября встречается с «Лехом» в рамках группового этапа Лиги конференций. Воспитанник ФК «Краснодар» Магомед Шапи-Сулейманов, выступающий за израильтян на правах аренды, пропустит эту игру.

По данным местных СМИ, Шапи не сможет помочь команде из-за введенного в Польше запрета на въезд россиян. Однако в клубе эту информацию еще не прокомментировали, пишет «Коммерсантъ».

Магомед-Шапи Сулейманов провел за ФК «Краснодар» 121 матч, забил 23 мяча и отдал 7 результативных передач. В составе «черно-зеленых» Шапи дважды становился бронзовым призером чемпионата РФ.

В августе 2022 года 22-летний форвард перешел в «Хапоэль» из Беэр-Шевы по договору аренды. Контракт действует до 15 июня 2023 года.

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