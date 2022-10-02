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В амфитеатре парка «Краснодар» 3 октября покажут матч ФК «Краснодар» с «Крыльями Советов»

Спорт
02.10.2022 12:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-amfiteatre-parka-krasnodar-3-oktyabrya-pokazhut-match-fk-krasnodar-s-krylyami-sovetov
В амфитеатре парка «Краснодар» 3 октября покажут матч ФК «Краснодар» с «Крыльями Советов»
Фото t.me/parkkrd

«Краснодар» сыграет с «Крыльями Советов» в рамках 11 тура РПЛ в Самаре. Трансляцию встречи в амфитеатре парка «Краснодар» начнут 3 октября в 19:00. Вход свободный.

По итогам десяти туров «Краснодар» занимает четвертую строчку в таблице. На их счету 20 очков при разнице мячей 21 — 14. У «Крыльев Советов» 10 очков и 11-е место при разнице мячей 10 — 14.

«Завтра встреча с одним из самых неудобных соперников последних лет — самарскими «Крыльями Советов»,  — написала пресс-служба ФК «Краснодар» в Telegram.

Читайте также: ФК «Краснодар» обыграл «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0.

 

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