В амфитеатре парка «Краснодар» 3 октября покажут матч ФК «Краснодар» с «Крыльями Советов»
Спорт
02.10.2022 12:10
«Краснодар» сыграет с «Крыльями Советов» в рамках 11 тура РПЛ в Самаре. Трансляцию встречи в амфитеатре парка «Краснодар» начнут 3 октября в 19:00. Вход свободный.
По итогам десяти туров «Краснодар» занимает четвертую строчку в таблице. На их счету 20 очков при разнице мячей 21 — 14. У «Крыльев Советов» 10 очков и 11-е место при разнице мячей 10 — 14.
«Завтра встреча с одним из самых неудобных соперников последних лет — самарскими «Крыльями Советов», — написала пресс-служба ФК «Краснодар» в Telegram.
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