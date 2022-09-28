ФК «Краснодар» обыграл «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0
Спорт
28.09.2022 22:10
Два гола после 85-й минуты матча забили Джон Кордоба и Олакунле Олусегун с разницей в минуту.
Встреча с «Пари Нижний Новгород» в рамках группового этапа Кубка России прошла 28 сентября на стадионе ФК «Краснодар» со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
«Ждали 85 минут не зря! Джон Кордоба и Олакунле Олусегун забили по голу с разницей в минуту», — написала пресс-служба ФК «Краснодар» в Telegram.
ФК «Краснодар» вышел в лидеры группы «А» в Кубке России. Следующий матч турнира пройдет вновь в Нижнем Новгороде 19 октября.
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