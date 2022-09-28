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В Краснодарском крае завершается футбольный сезон в Кубке губернатора

Спорт
28.09.2022 10:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-zavershaetsya-futbolnyj-sezon-v-kubke-gubernatora
Видео канала «Кубань 24»

Прошли поединки предпоследнего тура. В Абинске местный одноименный клуб принимал «Спартак» из Геленджика. Хозяева в этом сезоне за плей-офф уже не сражаются.

«Этот сезон получился особенным. В прошлые годы он не настолько был результативным. В этом — мы все отдали ради болельщиков. Много людей собирается. В этот год болельщики довольным нами, раньше так не получалось. Но мы на 200% выложились», — сказал игрок ФК «Абинск» Артем Скиба.

Сражаться на равных со спартаковцами футболисты Абинска пока не могут. «Красно-белые» отличились уже на 15 секунде, затем счет удвоили. Футболисты в зеленом результативно ответили до перерыва лишь раз. Во вторые 45 минут «Спартак» добавил и довел дело до разгрома. В итоге уверенная победа фаворита — 6:2.

«Тяжелая игра, тяжелый выезд. То, что мы уже вышли в плей-офф — все равно был хороший настрой, нужна была только победа. Это 10 победа подряд у нас. Так что знали, что будет тяжело. Получилось забить быстрый гол на 15 секунде. Уже три игры пытались сделать, вот сегодня повезло», — поделился игрок ФК «Спартак» (Геленджик) Александр Батаев.

Для города Абинска футбольный сезон завершен. Эта встреча стала для местных болельщиков последней в игровом году. А «Абинску»-клубу в заключительном туре еще предстоит визит в Краснодар на матч против спортшколы «Лидер-Юг». Встреча состоится 1 октября. «Спартак» на следующий день примет сочинскую спортшколу № 10.

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Автор:
Евгений Резник
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