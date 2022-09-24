Сборная России по футболу обыграла Киргизию в товарищеском матче

Фото пресс-службы РФС

Игра прошла вечером 24 сентября на стадионе им. Долона Омурзакова в Бишкеке. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу России.

Счет в матче открыла сборная Киргизии. На 24 минуте отличился Алимардон Шукуров.

На 30 минуте Александр Соболев сравнял счет, реализовав пенальти. В конце второго тайма — на 89-й минуте Даниил Уткин вывел сборную России вперед отличным дальним ударом, сообщает RT.

Планируется, что в ближайшие месяцы сборная России проведет еще один товарищеский матч.

Читайте также: кого из кубанских футболистов вызвали в национальную команду.