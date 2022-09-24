Сборная России по футболу обыграла Киргизию в товарищеском матче
Спорт
24.09.2022 19:31
Игра прошла вечером 24 сентября на стадионе им. Долона Омурзакова в Бишкеке. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу России.
Счет в матче открыла сборная Киргизии. На 24 минуте отличился Алимардон Шукуров.
На 30 минуте Александр Соболев сравнял счет, реализовав пенальти. В конце второго тайма — на 89-й минуте Даниил Уткин вывел сборную России вперед отличным дальним ударом, сообщает RT.
Планируется, что в ближайшие месяцы сборная России проведет еще один товарищеский матч.
Читайте также: кого из кубанских футболистов вызвали в национальную команду.
Популярные новости
- Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
- В Сочи приезжий зарезал знакомого
- В Усть-Лабинском районе женщина погибла под колесами автобуса
- В Крыму из-за взрыва газа рухнул двухэтажный дом
- В Краснодаре неадекватная женщина напугала учеников школы
- Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?