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Сборная России по футболу обыграла Киргизию в товарищеском матче

Спорт
24.09.2022 19:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/sbornaya-rossii-po-futbolu-obygrala-kirgiziyu-v-tovarishheskom-matche
Сборная России по футболу обыграла Киргизию в товарищеском матче
Фото пресс-службы РФС

Игра прошла вечером 24 сентября на стадионе им. Долона Омурзакова в Бишкеке. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу России.

Счет в матче открыла сборная Киргизии. На 24 минуте отличился Алимардон Шукуров.

На 30 минуте Александр Соболев сравнял счет, реализовав пенальти. В конце второго тайма — на 89-й минуте Даниил Уткин вывел сборную России вперед отличным дальним ударом, сообщает RT.

Планируется, что в ближайшие месяцы сборная России проведет еще один товарищеский матч.

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