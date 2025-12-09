ФК «Краснодар» ушел на зимний перерыв лидером таблицы РПЛ

Последний матч в 2025 году «быки» провели на домашней «Ozon Арене» 7 декабря.

В воскресенье ФК «Краснодар» обыграл ЦСКА со счетом 3:2. По итогам 18 туров Российской Премьер-лиги «черно-зеленые» занимают первое место в таблице, набрав 40 очков. С этим результатом команда отправилась в зимний отпуск.

Игроки «Краснодара» соберутся вновь уже в 2026 году. В планах у клуба два зарубежных сбора.

«13 января «быки» вылетят в Объединенные Арабские Эмираты, где проведут два сбора. Первый из них пройдет в Дубае с 14 по 28 января, а второй — в Абу-Даби с 29 января по 21 февраля», — сообщает официальный Telegram-канал ФК «Краснодар».

Футболисты вернутся в столицу Кубани 22 февраля и продолжат подготовку ко второй части российского чемпионата.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» в матче РПЛ обыграл ЦСКА. Между полузащитником ЦСКА Родриго Вильягрой и нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой во время встречи произошел конфликт. Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС проверит факт расистского высказывания в адрес форварда «быков».

