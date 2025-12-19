ФК «Краснодар» стал самой результативной командой конца 2025 года в РПЛ

В Российской Премьер-лиге продолжают подводить итоги последних двух месяцев турнира. Согласно подсчетам экспертов , футболисты и тренер ФК «Краснодар» лидируют по большинству показателей.

Краснодарский клуб стал самой результативной командой РПЛ в ноябре-декабре. По статистике, «быки» оказались самыми опасными игроками по результативным атакам после угловых. За два месяца футболисты «Краснодара» заработали 14 игровых ударов.

Кроме того, с ноября по декабрь «черно-зеленые» набрали 11 очков — они забили 12 голов и пропустили 5 мячей. Всего они совершили 28 ударов в створ ворот соперников, заработали 90 фолов.

Действующие чемпионы России за два месяца сделали 26 успешных отборов мячей, 59 действенных обводок и выиграли 379 единоборств, сообщает официальный Telegram-канал Российской Премьер-Лиги.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Мурад Мусаев второй месяц подряд стал лучшим тренером по версии РПЛ. Российская Премьер-Лига 19 декабря определила лучшего тренера по итогам ноября и декабря. Сообщается, что мнения экспертов РПЛ разделились — тренер ФК «Краснодар» и Андрей Талалаев из ФК «Балтика» набрали одинаковое количество голосов.

Полузащитник ФК «Краснодар» Сперцян стал лучшим игроком ноября-декабря в РПЛ. За его кандидатуру проголосовало 43% болельщиков. Лучшим игроком капитана «черно-зеленых» признали три из пяти экспертов РПЛ.

