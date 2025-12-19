Мурад Мусаев второй месяц подряд стал лучшим тренером по версии РПЛ

Российская Премьер-Лига 19 декабря определила лучшего тренера по итогам ноября и декабря.

Им стал Мурад Мусаев из ФК «Краснодара». Сообщается, что мнения экспертов РПЛ разделились — тренер ФК «Краснодар» и Андрей Талалаев из ФК «Балтика» набрали одинаковое количество голосов. В голосовании комментаторов с небольшим перевесом победил Талалаев, а болельщики отдали предпочтение Мусаеву.

«В таких случаях, когда нет однозначного победителя, а у экспертов мнения расходятся, мы всегда слушаем любимых подписчиков, и именно ваш выбор становится решающим», — написала пресс-служба РПЛ в Telegram.

Таким образом Мурад Мусаев получил награду второй месяц подряд.

