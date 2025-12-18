Полузащитник ФК «Краснодар» Сперцян стал лучшим игроком ноября-декабря в РПЛ

В Российской Премьер-лиге подвели итоги голосования болельщиков и экспертов за лучшего игрока турнира в ноябре и декабре.

Лучшим игроком стал атакующий полузащитник, капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян. За его кандидатуру проголосовало 43% болельщиков. Лучшим игроком капитана «черно-зеленых» признали три из пяти экспертов РПЛ, в число которых вошли Андрей Аршавин [экс-нападающий «Зенита» — прим. ред.], Никита Баженов [экс-нападающий московского «Спартака» — прим. ред.], Владислав Радимов [бывший главный тренер «Зенита-2» — прим. ред.], Олег Корнаухов [бывший защитник ЦСКА — прим. ред.], Александр Григорян [бывший главный тренер ФК «Кубань» — прим. ред.].

Среди экспертов «Матч Премьер» за полузащитника отдали голос два человека. В голосовании участвовали журналисты и комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец. Кроме того, у этих представителей жюри Сперцян разделил победу с партнером по команде Джоном Кордобой, сообщает официальный Telegram-канал Мир Российской Премьер-Лиги.

Читайте также: капитан ФК «Краснодар» Сперцян стал самым дорогим игроком РПЛ. Рыночная стоимость капитана «черно-зеленых» Эдуарда Сперцяна составила 25 млн евро.

