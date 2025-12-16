Капитан ФК «Краснодар» Сперцян стал самым дорогим игроком РПЛ

Рыночная стоимость капитана «черно-зеленых» Эдуарда Сперцяна составила 25 млн евро.

После выхода на зимний перерыв редакция Transfermarkt обновила рыночные стоимости игроков Российской Премьер-Лиги. Согласно результатам, новые показатели получили 445 футболистов. При этом Сперцян и раньше оценивался в 25 млн евро.

Это связано с текущим спросом и низким размером предложений на европейском рынке к игрокам из России, из-за которых Transfermarkt пока не может существенно увеличивать максимальные рыночные стоимости к игрокам лиги, несмотря на их уровень игры.

Также в редакции отметили, что в свои 25 лет Сперцян уже не является молодым и перспективным игроком, которого готовы приобрести клубы из топ-лиг за высокий ценник. Однако для Премьер-лиги Сперцян остается одним из лучших игроков и сохраняет за собой первую строчку в рейтинге самых дорогих игроков, сообщает портал Transfermarkt.

