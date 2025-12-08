Капитан ФК «Краснодар» Сперцян ответил на вопрос о возможном уходе из клуба
Полузащитник Эдуард Сперцян ответил на вопрос журналистов о планах на зимнее трансферное окно.
Капитан ФК «Краснодар» сообщил, что предложений из Европы ему не поступало.
«Посмотрим, что будет. Перед каждым трансферным окном что-то появляется», — отметил футболист.
В этом сезоне 25-летний полузащитник провел за команду 25 матчей, забил 9 голов и отдал 13 голевых передач.
Контракт Сперцяна с ФК «Краснодар» рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро, сообщает «Спорт-Экспресс».
Читайте также: Сперцян стал лучшим реализатором пенальти за всю историю ФК «Краснодар». Вместе с этим Сперцян стал лучшим в лиге в рейтинге общей результативности. Он также установил рекорд в чемпионате России по ассистам за сезон со стандартов.