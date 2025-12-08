Капитан ФК «Краснодар» Сперцян ответил на вопрос о возможном уходе из клуба

Полузащитник Эдуард Сперцян ответил на вопрос журналистов о планах на зимнее трансферное окно.

Капитан ФК «Краснодар» сообщил, что предложений из Европы ему не поступало.

«Посмотрим, что будет. Перед каждым трансферным окном что-то появляется», — отметил футболист.

В этом сезоне 25-летний полузащитник провел за команду 25 матчей, забил 9 голов и отдал 13 голевых передач.

Контракт Сперцяна с ФК «Краснодар» рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро, сообщает «Спорт-Экспресс».

Читайте также: Сперцян стал лучшим реализатором пенальти за всю историю ФК «Краснодар». Вместе с этим Сперцян стал лучшим в лиге в рейтинге общей результативности. Он также установил рекорд в чемпионате России по ассистам за сезон со стандартов.

