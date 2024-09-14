ФК «Краснодар» обыграл «Ростов» в южном дерби

Матч 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Ростовом» прошел 14 сентября в столице Кубани.

Счет открыл на 17-й минуте игры полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Второй тайм стартовал с гола краснодарского нападающего Федора Смолова на 48-й минуте, но мяч не засчитали. На 77-й минуте Эдуард Сперцян забил второй гол в ворота гостей.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Краснодара».

ФК «Краснодар» после восьми игр набрали 18 очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», полузащитник «быков» Никита Кривцов 14 сентября пропустит игру из-за несогласованного интервью с клубом.

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