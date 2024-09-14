Полузащитник ФК «Краснодар» Кривцов 14 сентября пропустит матч с «Ростовом»

Матч 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Ростовом» состоится 14 сентября в столице Кубани.

По данным источника, знакомого с ситуацией, полузащитник «быков» Никита Кривцов пропустит эту игру.

«Кривцов отправлен в дубль «Краснодара» в воспитательных целях. Это временная мера за несогласованное интервью с клубом. Игрок должен пропустить матч с «Ростовым», после чего его вернут обратно в главную команду», — цитирует портал Sport24 собеседника.

Матч между «Краснодаром» и «Ростовом» начнется в 19:00.

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