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ФК «Краснодар» обыграл «Локомотив» на выезде со счетом 3:0

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-obygral-lokomotiv-na-vyezde-so-schetom-3-0
ФК «Краснодар» обыграл «Локомотив» на выезде со счетом 3:0
Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

Матч 7-го тура Российской Премьер-лиги прошел 1 сентября на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

На 5 минуте счет открыли «быки» — Виктор Са забил гол после подачи вратаря «железнодорожников» Ильи Лантратова в штрафую «Локомотива». На 32 минуте хозяевам почти удалось сравнять счет, но мяч не засчитали из-за офсайда.

Еще один гол «Краснодар» успел забить в первом тайме, на третьей добавочной минуте — Сперцян пробил практически по центру ворот. Третий мяч «быков» пришелся уже на второй тайм — на 64 минуте забил Джон Кордоба.

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