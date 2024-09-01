ФК «Краснодар» обыграл «Локомотив» на выезде со счетом 3:0

Еще один гол «Краснодар» успел забить в первом тайме, на третьей добавочной минуте — Сперцян пробил практически по центру ворот. Третий мяч «быков» пришелся уже на второй тайм — на 64 минуте забил Джон Кордоба.
На 5 минуте счет открыли «быки» — Виктор Са забил гол после подачи вратаря «железнодорожников» Ильи Лантратова в штрафую «Локомотива». На 32 минуте хозяевам почти удалось сравнять счет, но мяч не засчитали из-за офсайда.
Еще один гол «Краснодар» успел забить в первом тайме, на третьей добавочной минуте — Сперцян пробил практически по центру ворот. Третий мяч «быков» пришелся уже на второй тайм — на 64 минуте забил Джон Кордоба.
Читайте также: полузащитник «Краснодара» вошел в итоговый состав сборной РФ на матчи в сентябре.