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Полузащитник «Краснодара» вошел в итоговый состав сборной РФ на матчи в сентябре

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/poluzashhitnik-krasnodara-voshel-v-itogovyj-sostav-sbornoj-rf-na-matchi-v-sentyabre
Полузащитник «Краснодара» вошел в итоговый состав сборной РФ на матчи в сентябре
Никита Кривцов. Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

Тренерский штаб национальной сборной России по футболу объявил итоговый состав игроков, которые примут участие в товарищеских матчах против Вьетнама и Таиланда.

В список вошли 27 футболистов. Среди них полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов и экс-капитан «быков», который сейчас выступает за французский «ПСЖ» — Матвей Сафонов.

В состав сборной России также вошли уроженцы Краснодарского края: Евгений Латышонок, Дмитрий Воробьев и Данил Пруцев.

Сборная России сыграет против Вьетнама 5 сентября, а против Таиланда — 7 сентября. Учебно-тренировочный сбор начнется на базе в Новогорске уже с 1 сентября, сообщает RT со ссылкой на РФС.

Читайте также: суд обязал экс-игрока «Краснодара» Сафонова выплатить 60 млн рублей по алиментам. По решению суда, футболист должен выплатить экс-супруге и дочке 60 млн рублей, а также в будущем отдавать 25% своей зарплаты ежемесячно.

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