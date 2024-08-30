Полузащитник «Краснодара» вошел в итоговый состав сборной РФ на матчи в сентябре

Тренерский штаб национальной сборной России по футболу объявил итоговый состав игроков, которые примут участие в товарищеских матчах против Вьетнама и Таиланда.

В список вошли 27 футболистов. Среди них полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов и экс-капитан «быков», который сейчас выступает за французский «ПСЖ» — Матвей Сафонов.

В состав сборной России также вошли уроженцы Краснодарского края: Евгений Латышонок, Дмитрий Воробьев и Данил Пруцев.

Сборная России сыграет против Вьетнама 5 сентября, а против Таиланда — 7 сентября. Учебно-тренировочный сбор начнется на базе в Новогорске уже с 1 сентября, сообщает RT со ссылкой на РФС.

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