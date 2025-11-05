ФК «Краснодар» 5 ноября сыграет с «Оренбургом» в четвертьфинале Кубка России

Первый матч четвертьфинала Кубка России по футболу пройдет 5 ноября на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

На поле встретятся ФК «Краснодар» и «Оренбург». Начало матча в 16:00. Во время игры синоптики прогнозируют температуру воздуха в районе 2 °С.

После группового турнира «Краснодар» набрал 14 очков в 6 матчах и занял первое место в группе В турнира. Соперник клуба — обладатель второй строчки в группе А.

«Быки» прилетели в Оренбург вечером 4 ноября и успели оценить гостеприимство жителей южного Урала. Фанаты встречали команду у входа в гостиницу.

Чтобы пройти дальше команды сыграют два матча. Победитель выйдет в полуфинал турнира, проигравший — во второй этап четвертьфинала. Ответная игра с «Оренбургом» пройдет на «Озон Арене» в Краснодаре 26 ноября.

Читайте также: ФК «Краснодар» в меньшинстве обыграл «Спартак» в матче РПЛ. ФК «Краснодар» 2 ноября в матче 14-го тура Российской премьер-лиги дома выиграл у «Спартака» и занял первое место в турнирной таблице РПЛ. В ходе матча красные карточки получили два игрока «быков». Мусаев назвал дисквалификации случайностью.

Подпишись, здесь всегда интересно.