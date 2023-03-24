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Фигуристу Роману Костомарову ампутировали пальцы левой руки

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/figuristu-romanu-kostomarovu-amputirovali-paltsy-levoj-ruki
Фигуристу Роману Костомарову ампутировали пальцы левой руки
Роман Костомаров. Фото из соцсетей

По данным СМИ, российскому фигуристу Роману Костомарову врачи ампутировали пальцы левой руки.

По словам источника, знакомого с ситуацией, ампутация была необходима, так как в руке начался процесс гангрены и пальцы начали чернеть. Источник в больнице также отметил, что гангрена могла перейти на всю кисть, поэтому в решение об ампутации пальцев было принято быстро.

По словам врача, если гангрена распространится дальше, то Романа Костомарова будут срочно готовить к ампутации всей левой кисти. Медик отметил, что это может произойти в любое время, сообщает Радио Sputnik.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в больницу Роман Костомаров поступил в тяжелом состоянии. Его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ЭКМО. У фигуриста были проблемы с кровообращением и сепсис. СМИ 17 марта сообщили о том, что Роману Костомарову ампутировали обе голени и кисть руки. При этом вторая рука начала чернеть, врачи начали обсуждают возможную ампутацию. Организм Костомарова сильно ослаб во время болезни, его вес существенно снизился. У фигуриста наблюдают полиорганную недостаточность, он находится в тяжелом состоянии.

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