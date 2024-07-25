Федор Смолов: жители Краснодара при встрече на улице меня поддерживают

Нападающий Федор Смолов поделился эмоциями от возвращения в расположение ФК «Краснодар». Футболист уже играл в стане «быков» с 2015 по 2018 год.

По словам 34-летнего форварда, в краевой столице его встретили очень тепло — начиная от атмосферы в клубе и заканчивая реакцией горожан.

«Очень благодарен за теплый прием, начиная от персонала, заканчивая руководством и болельщиками. Жители города встречали на улице, поддерживали, очень приятно, большое всем спасибо», — сказал Смолов.

Также форвард рассказал о своем отношении к свисту от болельщиков «Краснодара» на трибунах, когда он покидал «черно-зеленых» в 2018 году, а затем перешел в «Локомотив».

«Не напрягало. Это обычная практика, когда человек уходит из команды», — цитирует футболиста «Матч ТВ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Федор Смолов вернулся в состав ФК «Краснодар». Его контракт с «быками» будет действовать до 30 июня 2025 года.

Его супруга Карина Истомина вместе с дочкой переехала к мужу в Краснодар. Своими планами о переменах в жизни, в том числе о желании проводить больше времени в огороде, она рассказала в соцсетях.