Жена футболиста Смолова поделилась планами по переезду в Краснодар

Диджей Карина Истомина рассказала, что переедет в краевую столицу к мужу, футболисту Федору Смолову, который вернулся в состав ФК «Краснодар».

Жена форварда поделилась, что сейчас их семья активно ищет новый дом, и в середине июля она с дочкой приедет к мужу в Краснодар.

«В квартире изначально жить не хотелось. Я, если честно, еще в прошлом году думала, что было бы классно снять дом в Подмосковье на лето. Локация «чуть-чуть» подальше, но дом уже нарисовывается», — написала Карина Истомина в Telegram.

Кроме того, по словам Истоминой, в жару летом у частного дома гораздо больше плюсов, чем у квартиры. Она вспомнила, что до 18 лет все каникулы и выходные проводила в загородном доме во Владимире.

«Тогда не понимала, зачем нужен огород, если можно все купить в магазине. Но сейчас уже не исключаю идеи, что буду выращивать зелень. Это прекрасный вариант поведенческой активации и заземления. А это то, что нужно на новом месте», — отметила девушка.

Так, в новом доме на юге Истомина планирует отдыхать, сидя в саду, разжигая костер по вечерам или же гуляя по тихим улицам.

«Переезжаю я не одна, а всей семьей. Это значит больше ответственности и микроменеджмента», — заключила жена футболиста.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Федор Смолов вернулся в ФК «Краснодар». Футболист подписал с «быками» личный контракт на один год.