ФАС предупредила отельеров о недопустимости повышения цен на отдых в Краснодарском крае

В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали информацию о росте цен на летний отдых в отелях Сочи и других курортах Кубани.

По данным ведомства, отельерам и туркомпаниям направлено письмо о недопустимости пересмотра ценовых условий договоров о предоставлении гостиничных услуг, чтобы заключить их на новых условиях по более высокой цене из-за дефицита предложения.

«Такие действия нарушают законодательство, поэтому могут повлечь за собой меры гражданско-правового или административного воздействия», — говорится в сообщении.

Также в ФАС отметили, что действующее законодательство не предусматривает госрегулирование цен на гостиничные и санаторно-курортные услуги. Отели и гостиницы вправе устанавливать цены в зависимости от соотношения спроса и предложения, пишет «РБК-Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в СМИ появилась информация, что летний отдых в Сочи подорожал на 30%. Эксперты связывали это с падением интереса россиян к Крыму. После этого власти Сочи опровергли информацию о резком повышении цен на летний отдых. По данным мэрии, в июне средняя стоимость размещения в пятизвездочных отелях на двух человек в сутки составит около 22 тыс. рублей, четырехзвездочных — 10 тыс. рублей, трехзвездочных — 7 тыс. рублей.