Фадеевский путепровод в Краснодаре останется перекрытым после 20 декабря

Ранее о граничение движения на путепроводе планировали снять 20 декабря. Вместе с сохранением ограничений по пути в аэропорт кубанской столицы незначительно изменят схему движения.

Как 19 декабря сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов, в городе приняли решение, что полное ограничение движения будет сохранено и дальше. К 1 сентября следующего года планируют открыть движение по одной половине моста, к концу года – по второй половине.

С 20 декабря изменится организация движения по трассе М-4 «Дон» в районе путепровода. Это связано с переходом реконструкции путепровода на новый этап. На одной половине моста демонтируют устаревшие перекрытия и установят на их место новые. До этого дорожные специалисты начнут снимать старую разметку на трассе М-4 «Дон» и наносить новую, также установят знаки и ограничительные барьеры.

Несмотря на ограничения, движение по федеральной трассе будет сохранено по четырем полосам — по две в каждую сторону. Подготовка к изменению схемы движения займет 2-3 дня.

После завершения подготовительных работ транспорт, который двигается в сторону курортов Черного моря, будет сворачивать влево, чтобы объехать перекрытый участок, а затем возвращаться на свои полосы, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Водителей просят быть внимательнее, соблюдать ПДД, следовать предписаниям временных знаков и разметки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», для водителей и общественного транспорта на время закрытия Фадеевского путепровода разработали альтернативные маршруты. После закрытия моста дорожную ситуацию оценил мэр Краснодара. По поручению главы города на развязке установят дополнительный сигнальный столбик, чтобы машины поднимались сразу по одной полосе и не создавали заторов.

