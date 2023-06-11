Эвакуация не требуется: в Крымске после дождя затопило 67 дворов и 4 квартиры

Оперативный штаб Краснодарского края утром 11 июня после сильного дождя опубликовал сводку о подтоплениях в регионе.

Так, в Крымском районе выпал 61 мм осадков, в результате чего подтопило 67 придомовых территорий в Крымске. Власти сообщили о том, что вода зашла в десять домов, а также четыре квартиры в многоквартирном доме. Сейчас воду откачали, расселение людей не требуется.

В Темрюке и станице Голубицкой подтопило пять дворов. Вода стояла на улицах, но в дома не зашла.

В анапских хуторах Большой Разнокол и Малый Разнокол затопило пять придомовых территорий. В один из домов вода зашла на 10-15 см. Расселение не потребовалось, воду откачали.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Крымске введен режим ЧС из-за подтоплений. Там 10 июня выпала двухмесячная норма осадков. За состоянием водных объектов круглосуточно ведется наблюдение.