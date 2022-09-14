ЭСК РФС признала все решения арбитра в матче «Краснодар» — ЦСКА верными

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ФК «Краснодар» обращался в экспертно-судейскую комиссию РФС с требованием дать оценку по четырем эпизодам встречи арбитра Сергея Иванова в матче 9-го тура РПЛ с ЦСКА.

Руководство «Краснодара» просило оценить действия арбитра, который трижды за матч назначал пенальти в ворота «быков» — на 26-й, 45-й и 59-й минутах, а также ситуацию с 11-метровым на 45-й минуте в ворота ЦСКА, который арбитр не назначил.

Экспертно-судейская комиссия РФС признала все решения арбитра Сергея Иванова верными, сообщает Sport24.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» на выезде уступил ЦСКА. Матч 9 тура Российской премьер-лиги прошел вечером 10 сентября на «ВЭБ Арене». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу ЦСКА. После этого руководство «Краснодара» потребовало провести расследование по итогам матча.