ФК «Краснодар» требует провести расследование по итогам матча с ЦСКА

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Матч 9 тура Мир РПЛ между ФК «Краснодар» и ЦСКА завершился со счетом 4:1 в пользу москвичей. Руководство «Краснодара» будет настаивать на расследовании совпадения коэффициентов букмекеров и ошибок судьи Иванова.

Об этом заявил гендиректор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг.

«Когда мы увидели, что в матче между командами, которые делят 2-3 места в таблице, коэффициент на победу «Краснодара» составляет 7,5 (например, на линии «Фонбет») и, при этом, за день ставки на победу ЦСКА в матче упали, то сразу поняли, что игра будет непростой», — сказал Хашиг.

Он отметил, что судья Иванов трактовал два одинаковых момента с Ионовым и Олусегуном диаметрально противоположным образом.

«В первом случае не видит нарушения, во втором назначает пенальти. Да и в первом назначенном пенальти сначала был нырок игрока ЦСКА. А потом уже касание с вратарем. В третьем же пенальти нечего даже обсуждать. Налицо явная, грубая ошибка судьи Иванова, решившего его перебить. Снова столичный клуб, и снова грубые ошибки судей, повлиявшие на результат», — сказал гендиректор «Краснодара».

Он подчеркнул, что для встреч со столичными клубами «нефутбольные факторы» — не редкость.

«Мы четко фиксируем, что ничего не меняется. Когда «Краснодар» встречается со столичными клубами, очень часто появляются нефутбольные факторы, влияющие на результат. Мы будем настаивать на расследовании странного совпадения коэффициентов букмекеров матча ЦСКА — «Краснодар» и ошибок судьи Иванова. Возможно, с привлечением для данного расследования правоохранительных органов», — цитирует сообщение Хашига Sports.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», судья Иванов назначил три пенальти в ворота «Краснодара».