ФК «Краснодар» на выезде уступил ЦСКА

Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

Матч 9 тура Российской премьер-лиги прошел вечером 10 сентября на «ВЭБ Арене». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу ЦСКА.

На 25 минуте в штрафной «Краснодара» произошла спорная ситуация — форвард хозяев Федор Чалов упал на газон после контакта с Матвеем Сафоновым. Арбитр после просмотра эпизода на VAR назначил пенальти, который реализовал Хорхе Карраскаль.

На 45 минуте судья снова назначил пенальти в ворота гостей. Форвард «быков» Олусегун задел Карраскаля высоко задранной ногой в своей штрафной. В этот раз к мячу подошел Чалов и уверенно реализовал 11-метровый удар. Счет в матче стал 2:0.

На 47 минуте «Краснодару» удалось отыграть один мяч. Кристиан Рамирес отлично пробил в ближний нижний угол с 20 метров.

На 59 минуте арбитр снова назначил пенальти в ворота «Краснодара» после игры рукой Кайо в своей штрафной площади. 11-метровый удар реализовал Хесус Медина.

В добавленное время нападающий ЦСКА Адольфо Гайч довел счет до разгромного, успешно замкнув передачу Ивана Облякова.

После этого поражения «Краснодар» сохранил 3 место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч «быки» проведут 14 сентября на выезде против «Локомотива» в Кубке России.

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