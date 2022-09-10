Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

ФК «Краснодар» на выезде уступил ЦСКА

Спорт
10.09.2022 19:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-na-vyezde-ustupil-tsska
ФК «Краснодар» на выезде уступил ЦСКА
Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

Матч 9 тура Российской премьер-лиги прошел вечером 10 сентября на «ВЭБ Арене». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу ЦСКА.

На 25 минуте в штрафной «Краснодара» произошла спорная ситуация — форвард хозяев Федор Чалов упал на газон после контакта с Матвеем Сафоновым. Арбитр после просмотра эпизода на VAR назначил пенальти, который реализовал Хорхе Карраскаль.

На 45 минуте судья снова назначил пенальти в ворота гостей. Форвард «быков» Олусегун задел Карраскаля высоко задранной ногой в своей штрафной. В этот раз к мячу подошел Чалов и уверенно реализовал 11-метровый удар. Счет в матче стал 2:0.

На 47 минуте «Краснодару» удалось отыграть один мяч. Кристиан Рамирес отлично пробил в ближний нижний угол с 20 метров.

На 59 минуте арбитр снова назначил пенальти в ворота «Краснодара» после игры рукой Кайо в своей штрафной площади. 11-метровый удар реализовал Хесус Медина.

В добавленное время нападающий ЦСКА Адольфо Гайч довел счет до разгромного, успешно замкнув передачу Ивана Облякова.

После этого поражения «Краснодар» сохранил 3 место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч «быки» проведут 14 сентября на выезде против «Локомотива» в Кубке России.

Читайте также: ФК «Сочи» 9 сентября в домашнем матче обыграл «Динамо».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе продают особняк по проекту замка принца Дубая почти за полмиллиарда рублей
В Анапе продают особняк по проекту замка принца Дубая почти за полмиллиарда рублей
Фейковый аккаунт Guardian сообщил о смерти британской королевы Елизаветы II
Фейковый аккаунт Guardian сообщил о смерти британской королевы Елизаветы II
В пункты вакцинации Краснодарского края поступила назальная вакцина от COVID-19
В пункты вакцинации Краснодарского края поступила назальная вакцина от COVID-19
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
Кондратьев: благодаря господдержке кубанское предприятие в 1,5 раза увеличило производство этикеток
Кондратьев: благодаря господдержке кубанское предприятие в 1,5 раза увеличило производство этикеток
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
  2. В Славянске-на-Кубани в список надомного голосования по ошибке попал умерший
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Краснодарском крае с приходом холодного фронта 12 сентября испортится погода
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях