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ФК «Сочи» в домашнем матче обыграл «Динамо»

Спорт
09.09.2022 21:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-sochi-v-domashnem-matche-obygral-dinamo
ФК «Сочи» в домашнем матче обыграл «Динамо»
Фото пресс-службы ФК "Сочи"

Матч 9 тура Российской премьер-лиги прошел 9 сентября на стадионе «Фишт». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Счет в матче уже на 6 минуте открыл форвард хозяев Георгий Мелкадзе после передачи Никиты Бурмистрова.

На 11 минуте Мелкадзе отдал голевую передачу на Кристиана Нобоа, который отличным ударом вколотил мяч в сетку ворот «Динамо». Счет стал 2:0 в пользу «Сочи».

На 40 минуте «Динамо» удалось отыграть один мяч. Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев придержал мяч в ногах, а подбежавший Денис Макаров выбил его у голкипера и переправил в ворота.

Во втором тайме обе команды имели шансы для взятия ворот, но не сумели ими воспользоваться.

После этой победы «Сочи» поднялся на 4 место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч «барсы» проведут 14 сентября в Кубке России против «Торпедо».

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