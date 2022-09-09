ФК «Сочи» в домашнем матче обыграл «Динамо»
Матч 9 тура Российской премьер-лиги прошел 9 сентября на стадионе «Фишт». Встреча завершилась со счетом 2:1.
Счет в матче уже на 6 минуте открыл форвард хозяев Георгий Мелкадзе после передачи Никиты Бурмистрова.
На 11 минуте Мелкадзе отдал голевую передачу на Кристиана Нобоа, который отличным ударом вколотил мяч в сетку ворот «Динамо». Счет стал 2:0 в пользу «Сочи».
На 40 минуте «Динамо» удалось отыграть один мяч. Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев придержал мяч в ногах, а подбежавший Денис Макаров выбил его у голкипера и переправил в ворота.
Во втором тайме обе команды имели шансы для взятия ворот, но не сумели ими воспользоваться.
После этой победы «Сочи» поднялся на 4 место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч «барсы» проведут 14 сентября в Кубке России против «Торпедо».
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