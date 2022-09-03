Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Южное дерби: ФК «Краснодар» дома обыграл «Сочи» — 2:1

Спорт
03.09.2022 20:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/yuzhnoe-derbi-fk-krasnodar-doma-obygral-sochi-2-1
Южное дерби: ФК «Краснодар» дома обыграл «Сочи» — 2:1
Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

Матч 8 тура Российской премьер-лиги прошел 3 сентября на стадионе ФК «Краснодар». На трибунах было более 27 тыс. зрителей.

На 14 минуте игры полузащитник «быков» Александр Черников получил травму, он больше не смог наступать на ногу, и его унесли с поля. Вместо него вышел серб Михайло Баньяц, подписавший контракт с «Краснодаром» в июле.

После травмы Черникова преимуществом завладел «Сочи». Однако моментов оказалось немного. Только в концовке первого тайма голкиперу «быков» Матвею Сафонову было непросто, но на перерыв команды ушли без голов в активе.

На первых же минутах второго тайма «Краснодар» вышел вперед — сначала с подачи Баньяца забил нападающий «черно-зеленых» Олусегун, а через несколько минут полузащитник Эдуард Сперцян удвоил преимущество.

Третий мяч в ворота «Сочи» забил 19-летний защитник «Краснодара» Сергей Волков, но гол был отменен. После этого сочинцы воодушевились, и на 65 минуте ворота «Краснодара» распечатал форвард гостей Георгий Мелкадзе. Но больше южане забить не смогли. Итоговый счет — 2:1 в пользу хозяев.

Следующий матч РПЛ «Краснодар» проведет на выезде 10 сентября с ЦСКА. «Сочи» 9 сентября дома примет московский «Динамо».

Читайте также: за два часа до матча «Краснодар» — «Сочи» возле кассы стадиона собралась большая очередь.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Попавшая под трактор в Ейске женщина погибла в аварии в скорой при перевозке в Краснодар
Попавшая под трактор в Ейске женщина погибла в аварии в скорой при перевозке в Краснодар
В Новороссийске во время драки на набережной зарезали мужчину
В Новороссийске во время драки на набережной зарезали мужчину
Кондратьев: в 2022 году на Кубани День знаний отмечают 760 тыс. школьников
Кондратьев: в 2022 году на Кубани День знаний отмечают 760 тыс. школьников
Беби-бум или ошибка статистики? Почему в Краснодаре на 20-30% больше первоклашек, чем в среднем миллионнике
Беби-бум или ошибка статистики? Почему в Краснодаре на 20-30% больше первоклашек, чем в среднем миллионнике
В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Михаил Шуфутинский и Егор Крид выпустили ремейк песни «3 сентября»
  2. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
  3. Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Курганинске в озере утонул 23-летний парень из Санкт-Петербурга
  6. «Время пришло, пока не выгнали»: Рамзан Кадыров опубликовал неоднозначное видео
Прямой эфир
Мы в соцсетях