Южное дерби: ФК «Краснодар» дома обыграл «Сочи» — 2:1
Матч 8 тура Российской премьер-лиги прошел 3 сентября на стадионе ФК «Краснодар». На трибунах было более 27 тыс. зрителей.
На 14 минуте игры полузащитник «быков» Александр Черников получил травму, он больше не смог наступать на ногу, и его унесли с поля. Вместо него вышел серб Михайло Баньяц, подписавший контракт с «Краснодаром» в июле.
После травмы Черникова преимуществом завладел «Сочи». Однако моментов оказалось немного. Только в концовке первого тайма голкиперу «быков» Матвею Сафонову было непросто, но на перерыв команды ушли без голов в активе.
На первых же минутах второго тайма «Краснодар» вышел вперед — сначала с подачи Баньяца забил нападающий «черно-зеленых» Олусегун, а через несколько минут полузащитник Эдуард Сперцян удвоил преимущество.
Третий мяч в ворота «Сочи» забил 19-летний защитник «Краснодара» Сергей Волков, но гол был отменен. После этого сочинцы воодушевились, и на 65 минуте ворота «Краснодара» распечатал форвард гостей Георгий Мелкадзе. Но больше южане забить не смогли. Итоговый счет — 2:1 в пользу хозяев.
Следующий матч РПЛ «Краснодар» проведет на выезде 10 сентября с ЦСКА. «Сочи» 9 сентября дома примет московский «Динамо».
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