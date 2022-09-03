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За два часа до матча «Краснодар» — «Сочи» возле кассы стадиона собралась большая очередь

Спорт
03.09.2022 17:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-dva-chasa-do-matcha-krasnodar-sochi-vozle-kassy-stadiona-sobralas-bolshaya-ochered
За два часа до матча «Краснодар» — «Сочи» возле кассы стадиона собралась большая очередь
Фото t.me/park_galitskogo

Перед матчем 8 тура Российской премьер-лиги — южным дерби «Краснодара» и «Сочи» — краснодарцы заметили возле кассы внушительную очередь. Болельщики стоят за билетами буквально за полтора часа до игры, которая стартует в 18:30.

При этом температура воздуха в Краснодаре на солнце даже около 17:00 поднимается до 35 °C. Однако любители южного футбола все равно терпеливо стоят в очереди, чтобы попасть на знаменитый стадион.

«Это же как надо любить футбол, чтобы в такую жару стоять часами в очереди?!» — удивляются пользователи социальных сетей.

Хотя бывалые болельщики в комментариях отмечают, что это еще далеко не самая большая очередь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», зрителей призывают приходить на стадион заранее и напоминают о бесплатной парковке на улице имени героя Владислава Посадского, 15.

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