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Перед дерби ФК «Краснодар» — «Сочи» на стадионе будут стрелять майками из пневмопушки

Спорт
03.09.2022 12:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/pered-derbi-fk-krasnodar-sochi-na-stadione-budut-strelyat-majkami-iz-pnevmopushki
Перед дерби ФК «Краснодар» — «Сочи» на стадионе будут стрелять майками из пневмопушки
Фото t.me/fckrasnodar

Матч 8 тура Российской премьер-лиги пройдет 3 сентября на стадионе ФК «Краснодар». Начало в 18:30, но болельщиков призывают приходить заранее, тем более, их ждет сюрприз.

Перед южным дерби «Краснодар» — «Сочи» для болельщиков устроят маскот-шоу. А после игровые футболки случайным образом распределят из пневмопушки между зрителями, которые займут свои места заранее. Вход на общие трибуны стадиона откроют для болельщиков с 16:30.

Сейчас для прохода на стадион ФК «Краснодар» Fan ID пока не требуется, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

По итогам 7 туров Мир РПЛ «Краснодар» занимает 4 место в таблице, «Сочи» находится на 6 строчке. Всего команды провели 7 официальных матчей. На счету «Краснодара» 3 победы, 1 ничья и 3 поражения от «Сочи».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в день игры на стадионе ФК «Краснодар» проезд в ЖК «Панорама» будет только по пропускам.

Болельщиков призывают не бросать машины около жилых домов в микрорайоне по соседству. Для посетителей на улице имени героя Владислава Посадского, 15 расположена бесплатная парковка, которая будет работать с 15:30.

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