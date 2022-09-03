Перед дерби ФК «Краснодар» — «Сочи» на стадионе будут стрелять майками из пневмопушки

Фото t.me/fckrasnodar

Матч 8 тура Российской премьер-лиги пройдет 3 сентября на стадионе ФК «Краснодар». Начало в 18:30, но болельщиков призывают приходить заранее, тем более, их ждет сюрприз.

Перед южным дерби «Краснодар» — «Сочи» для болельщиков устроят маскот-шоу. А после игровые футболки случайным образом распределят из пневмопушки между зрителями, которые займут свои места заранее. Вход на общие трибуны стадиона откроют для болельщиков с 16:30.

Сейчас для прохода на стадион ФК «Краснодар» Fan ID пока не требуется, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

По итогам 7 туров Мир РПЛ «Краснодар» занимает 4 место в таблице, «Сочи» находится на 6 строчке. Всего команды провели 7 официальных матчей. На счету «Краснодара» 3 победы, 1 ничья и 3 поражения от «Сочи».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в день игры на стадионе ФК «Краснодар» проезд в ЖК «Панорама» будет только по пропускам.

Болельщиков призывают не бросать машины около жилых домов в микрорайоне по соседству. Для посетителей на улице имени героя Владислава Посадского, 15 расположена бесплатная парковка, которая будет работать с 15:30.