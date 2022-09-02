В дни матчей на стадионе ФК «Краснодар» проезд в ЖК «Панорама» будет только по пропускам
Общество
02.09.2022 20:48
Болельщикам «быков» закрыли проезд в ЖК «Панорама».
Теперь в дни матчей там будет работать пропускная система. Припарковать свой автомобиль возле чужого подъезда больше не удастся. Получить пропуск жители микрорайона могут в управляющей компании на улице Восточно-Кругликовской.
Новые правила начнут действовать уже 3 сентября, в день игры «Краснодара» и «Сочи».
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