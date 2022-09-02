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В дни матчей на стадионе ФК «Краснодар» проезд в ЖК «Панорама» будет только по пропускам

Общество
02.09.2022 20:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dni-matchej-na-stadione-fk-krasnodar-proezd-v-zhk-panorama-budet-tolko-po-propuskam
Видео канала «Кубань 24»

Болельщикам «быков» закрыли проезд в ЖК «Панорама».

Теперь в дни матчей там будет работать пропускная система. Припарковать свой автомобиль возле чужого подъезда больше не удастся. Получить пропуск жители микрорайона могут в управляющей компании на улице Восточно-Кругликовской.

Новые правила начнут действовать уже 3 сентября, в день игры «Краснодара» и «Сочи».

Читайте также: как ФК «Краснодар» сыграл с «Уралом» в матче второго тура РПЛ.

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