Еще один танкер загорелся в Черном море у берегов Турции

Отмечается, что на танкере Virat преимущественно российский экипаж. Инциденты с возгораниями судов произошли примерно в 270 км друг от друга.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», у берегов Турции 28 ноября загорелся танкер Kairos, следовавший под флагом Гамбии в сторону Новороссийска. В Главном управлении мореходства Турции сообщили, что пожар произошел из-за внешнего воздействия. Подробные обстоятельства возгорания пока не известны.

По информации Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, на борту 274-метрового судна находились 25 членов экипажа. С танкера сообщили о взрыве и пожаре. Всех членов экипажа эвакуировали.