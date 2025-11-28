Еще один танкер загорелся в Черном море у берегов Турции
Недалеко от Турции вечером 28 ноября загорелся еще один танкер — Virat, идущий под флагом Намибии.
Удар судно получило примерно в 35 морских милях от побережья. Минтранс Турции сообщает, что 20 членов экипажа находятся в удовлетворительном состоянии.
«На место происшествия были направлены спасательные команды и торговое судно. В машинном отделении плотное задымление. Ситуация находится под контролем», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Отмечается, что на танкере Virat преимущественно российский экипаж. Инциденты с возгораниями судов произошли примерно в 270 км друг от друга.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», у берегов Турции 28 ноября загорелся танкер Kairos, следовавший под флагом Гамбии в сторону Новороссийска. В Главном управлении мореходства Турции сообщили, что пожар произошел из-за внешнего воздействия. Подробные обстоятельства возгорания пока не известны.
По информации Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, на борту 274-метрового судна находились 25 членов экипажа. С танкера сообщили о взрыве и пожаре. Всех членов экипажа эвакуировали.