С горящего в Черном море танкера эвакуировали весь экипаж

Танкер Kairos загорелся в Черном море недалеко от берегов Турции 28 ноября, когда следовал в Новороссийск.

По информации Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, на борту 274-метрового судна находились 25 членов экипажа. С танкера сообщили о взрыве и пожаре.

К месту происшествия оперативно отправились спасательные катера, буксиры, аварийно-спасательное судно. Спасатели благополучно эвакуировали всех членов экипажа. Граждан России на борту горящего в Черном море танкера не было, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Главном управлении мореходства Турции сообщили, что пожар на танкере, следовавшем в Новороссийск, произошел из-за внешнего воздействия. Судно шло под флагом Гамбии пустым. По данным управления, состояние членов экипажа в норме.

Подпишись, здесь всегда интересно.