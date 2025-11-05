Еще четыре улицы остались без горячей воды и отопления до 7 ноября в Краснодаре

Об отключении отопления на улицах краевой столицы с 5 ноября стало известно в среду.

По информации ЕДДС Краснодара, подачу горячей воды до 9:00 7 ноября ограничили по адресам:

16-й полевой участок, 11, 7;

проезд Тверской, 1, 3, 4, 5, 6, 7;

Волховская, 2, 4, 8, 12;

Комарова, 19, 21Б.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодартеплоэнерго» по телефону 206-10-10.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», горячую воду и отопление отключат на 2 улицах в поселке Знаменском в Краснодаре с 5 по 7 ноября включительно. Без горячей воды и тепла останутся абоненты на улице имени Казаджиева, 2, 16 (детский сад № 229) и улице имени Нарыкова 6, 6к1, 10, 11( СОШ № 108).

