Горячую воду и отопление отключат на 2 улицах в поселке Знаменском в Краснодаре

Общество
Скриншот из видео «Кубань 24»

Отключение горячей воды и отопления запланировано с 5 по 7 ноября включительно.

Причиной отключения станет проверка узла учета газа на котельной.

Без горячей воды и тепла останутся абоненты по адресам:

  • улица имени Казаджиева, 2, 16 (детский сад № 229);
  • улица имени Нарыкова 6, 6к1, 10, 11( СОШ № 108).

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодартеплоэнерго» по номеру 206-10-10, сообщает ЕДДС Краснодара.

