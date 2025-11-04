Горячую воду и отопление отключат на 2 улицах в поселке Знаменском в Краснодаре
Общество
04.11.2025 13:00
Отключение горячей воды и отопления запланировано с 5 по 7 ноября включительно.
Причиной отключения станет проверка узла учета газа на котельной.
Без горячей воды и тепла останутся абоненты по адресам:
- улица имени Казаджиева, 2, 16 (детский сад № 229);
- улица имени Нарыкова 6, 6к1, 10, 11( СОШ № 108).
Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодартеплоэнерго» по номеру 206-10-10, сообщает ЕДДС Краснодара.
Читайте также: число аварий на сетях электроснабжения в Краснодарском крае снизилось на 9%.