В ЕДДС Краснодара рассказали, на каких улицах 5 ноября отключат свет и воду

В среду в разных районах краевого центра запланированы работы на сетях электро- и водоснабжения. В связи с этим в течение дня ряд абонентов может столкнуться с ограничениями в подаче ресурсов.

Так с 9:00 до 16:00 отключат свет на улице Вишняковой, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7. Уточнить информацию можно по телефону горячей линии ООО «Кедр» 8-800-101-30-13.

Также с 9:00 до 16:00 не будет электричества по адресам:

2 Заречная, 1-29, 2-42;

Дежнева, 2;

Калинина, 3-23, 4-14;

Краснодарская, 5-23, 2-26;

Новая, 16;

Пашковская, 5-17, 19;

Первомайская, 1-7;

Рабочая, 5-17, 8-18;

Средняя, 1-19, 2-16, 18-44, 21-55, 40/а;

Фабричная, 22-56;

Центральная, 2-18;

Южная, 1-23, 2-22.

С 9:00 до 17:00 отключение запланировано адресам:

2 Тихая, 1-27, 2-2, 1/10;

3 Дорожная, 22-56;

3 Трудовая, 3;

3 Тихая, 1-13, 2-24, 26-28;

3 Урожайная, 15-23, 25-26, 29-30, 35-36, 41, 18, 20/1;

4 Трудовая, 1-39, 2-36;

4 Тихая, 1-13, 2-14;

5 Дорожная,15-39, 47, 18-24, 25, 27-31;

5 Трудовая, 1-23;

5 Тихая, 1-15, 2-14;

6 Дорожная, 2-14, 5-11;

6 Тихая, 1-17, 2-16, 19-23;

7 Дорожная, 1-11, 2-12;

7 Тихая, 1-17, 2-18;

8 Тихая, 1-7, 2-16, 3;

9 Тихая, 2-14, 11/7;

Апрельская, 1-37, 2-26, 5, 10, 12-18, 20-26, 29-37, 51, 21, 23;

Артиллерийская, 2-309;

Аэродромная, 34-107, 68, 77-84;

Бабушкина, 100-104;

Батайская, 1-38, 4-20;

2-й проезд Безымянный , 2-16;

Березанская, 75, 82-84;

Власова, 170-172, 197-199, 212-240, 242-248, 249-263, 263-269;

Воровского, 27-43, 38-76;

Гагарина, 67;

Газовиков, 2-11;

Глухой переулок, 1-19, 2-8;

Гудимы, 62, 64;

Дербентская, 22-24, 65-87, 75;

Депутатская, 1-47, 2-20, 5, 9, 27;

Думская, 1-5, 11-13, 19-21, 24-31, 33-40;

Жлобы, 38-109, 63;

Карла Маркса, 48-60, 59-71, 62-78, 73-89;

Каменная, 1-9, 2-12, 2/1;

Крайняя, 8-24;

Кропоткина, 82-88, 92-130, 112, 159-163, 189-231;

проезд Кропоткина, 1-13, 2-14;

тупик Круглика, 1-19, 2-18;

Кубанская, 14-16, 21-39;

Кузнечные ряды, 1-41, 4-26;

Кутузова, 102-110 и другие.

Уточнить адрес можно по ссылке.

Дополнительную информацию можно получить по номеру диспетчерской службы «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть — 255-45-66.

Кроме того, 5 ноября с 9:00 до 13:00 будет снижено давление водоснабжения у абонентов на улице Уральской, 81, 81/а, 81/б, 79/1.

Уточнить информацию можно в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.

