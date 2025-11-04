В ЕДДС Краснодара рассказали, на каких улицах 5 ноября отключат свет и воду
В среду в разных районах краевого центра запланированы работы на сетях электро- и водоснабжения. В связи с этим в течение дня ряд абонентов может столкнуться с ограничениями в подаче ресурсов.
Так с 9:00 до 16:00 отключат свет на улице Вишняковой, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7. Уточнить информацию можно по телефону горячей линии ООО «Кедр» 8-800-101-30-13.
Также с 9:00 до 16:00 не будет электричества по адресам:
- 2 Заречная, 1-29, 2-42;
- Дежнева, 2;
- Калинина, 3-23, 4-14;
- Краснодарская, 5-23, 2-26;
- Новая, 16;
- Пашковская, 5-17, 19;
- Первомайская, 1-7;
- Рабочая, 5-17, 8-18;
- Средняя, 1-19, 2-16, 18-44, 21-55, 40/а;
- Фабричная, 22-56;
- Центральная, 2-18;
- Южная, 1-23, 2-22.
С 9:00 до 17:00 отключение запланировано адресам:
- 2 Тихая, 1-27, 2-2, 1/10;
- 3 Дорожная, 22-56;
- 3 Трудовая, 3;
- 3 Тихая, 1-13, 2-24, 26-28;
- 3 Урожайная, 15-23, 25-26, 29-30, 35-36, 41, 18, 20/1;
- 4 Трудовая, 1-39, 2-36;
- 4 Тихая, 1-13, 2-14;
- 5 Дорожная,15-39, 47, 18-24, 25, 27-31;
- 5 Трудовая, 1-23;
- 5 Тихая, 1-15, 2-14;
- 6 Дорожная, 2-14, 5-11;
- 6 Тихая, 1-17, 2-16, 19-23;
- 7 Дорожная, 1-11, 2-12;
- 7 Тихая, 1-17, 2-18;
- 8 Тихая, 1-7, 2-16, 3;
- 9 Тихая, 2-14, 11/7;
- Апрельская, 1-37, 2-26, 5, 10, 12-18, 20-26, 29-37, 51, 21, 23;
- Артиллерийская, 2-309;
- Аэродромная, 34-107, 68, 77-84;
- Бабушкина, 100-104;
- Батайская, 1-38, 4-20;
- 2-й проезд Безымянный , 2-16;
- Березанская, 75, 82-84;
- Власова, 170-172, 197-199, 212-240, 242-248, 249-263, 263-269;
- Воровского, 27-43, 38-76;
- Гагарина, 67;
- Газовиков, 2-11;
- Глухой переулок, 1-19, 2-8;
- Гудимы, 62, 64;
- Дербентская, 22-24, 65-87, 75;
- Депутатская, 1-47, 2-20, 5, 9, 27;
- Думская, 1-5, 11-13, 19-21, 24-31, 33-40;
- Жлобы, 38-109, 63;
- Карла Маркса, 48-60, 59-71, 62-78, 73-89;
- Каменная, 1-9, 2-12, 2/1;
- Крайняя, 8-24;
- Кропоткина, 82-88, 92-130, 112, 159-163, 189-231;
- проезд Кропоткина, 1-13, 2-14;
- тупик Круглика, 1-19, 2-18;
- Кубанская, 14-16, 21-39;
- Кузнечные ряды, 1-41, 4-26;
- Кутузова, 102-110 и другие.
Уточнить адрес можно по ссылке.
Дополнительную информацию можно получить по номеру диспетчерской службы «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть — 255-45-66.
Кроме того, 5 ноября с 9:00 до 13:00 будет снижено давление водоснабжения у абонентов на улице Уральской, 81, 81/а, 81/б, 79/1.
Уточнить информацию можно в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.
