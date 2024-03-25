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Еще 23 пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» выписали из больниц

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/eshhe-23-postradavshih-pri-terakte-v-krokus-siti-holle-vypisali-iz-bolnits
Еще 23 пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» выписали из больниц
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Министерство здравоохранения Московской области 25 марта обновило поименный список пострадавших в теракте в «Крокус сити холле» в Красногорске.

В списке значатся 119 человек. По данным на 15:00, 96 пострадавших продолжают лечение в стационарах. Из больниц выписали 23 человека.

Всего в теракте погибли 137 человек, пострадали — 182 человека, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Минздрав РФ 24 марта сообщил о том, что среди госпитализированных 12 взрослых находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние 33 пострадавших — тяжелое. По последним данным СКР, число погибших при теракте в «Крокус сити холле» составляет 137.

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