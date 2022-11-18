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Епистиния Степанова: 140 лет со дня рождения крестьянки, ставшей олицетворением всех матерей-героинь

Общество
18.11.2022 08:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/epistiniya-stepanova-140-let-so-dnya-rozhdeniya-krestyanki-stavshej-olitsetvoreniem-vseh-materej-geroin
Видео t.me/kondratyevvi

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 18 ноября в своих соцсетях напомнил о памятной дате — 140 лет со дня рождения Епистинии Степановой.

Пестя Рыбалко (девичья фамилия Степановой) родилась на Украине, но вскоре ее семья перебралась на Кубань, в Тимашевский район. Здесь она росла и вышла замуж, в браке родились 15 детей, до сознательного возраста из которых дожили 10 — дочка и 9 сыновей. И всех их забрали у матери войны.

«История жизни нашей землячки известна всему миру. На плечи кубанской крестьянки выпало большое горе. Гражданская и Великая Отечественная война отняли у нее девятерых сыновей. Она стала одной из первых в стране, удостоенных ордена «Мать-героиня». Память о Епистинии Федоровне живет и сейчас — в Тимашевске открыт музей семьи Степановых, а в мемориальном сквере города стоит монумент «Мать», который символизирует подвиг женщины, вырастившей и потерявшей на войне сыновей», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре пройдет тематический вечер в честь 140-летия со Дня рождения Епистинии Степановой. Мероприятие начнется 18 ноября в 17:45 в Театре Защитника Отечества.

Подробнее об истории Епистинии Степановой и ее сыновей можно узнать здесь

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