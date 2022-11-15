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В Краснодаре пройдет тематический вечер в честь 140-летия со Дня рождения Епистинии Степановой

Культура
15.11.2022 10:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-projdet-tematicheskij-vecher-v-chest-140-letiya-so-dnya-rozhdeniya-epistinii-stepanovoj
В Краснодаре пройдет тематический вечер в честь 140-летия со Дня рождения Епистинии Степановой
Фото «Кубань 24»

Мероприятие начнется 18 ноября в 17:45 в Театре Защитника Отечества по адресу: улица Красноармейская, 48.

Тематический вечер откроется рассказом научного сотрудника Краснодарского историко-археологического музея им. Е.Д. Фелицына о Епистинии Федоровне Степановой. Восемь ее сыновей погибли во время Великой Отечественной войны. Девятый сын умер от полученных на фронте ран.

В рамках мероприятия будет работать передвижная выставка Тимашевского музея семьи Степановых. В фойе театра проведут экскурсию по выставке, посвященной героям Отечества. Учащиеся Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова исполнят музыкальные композиции.

В завершении мероприятия посетители смогут увидеть спектакль «Мамочки». Это история о матерях, проводивших сыновей на фронт.

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