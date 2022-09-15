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Сценарист Алексей Гравицкий работает над фильмом о кубанской матери-героине Епистинии Степановой

Культура
15.09.2022 13:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/stsenarist-aleksej-gravitskij-rabotaet-nad-filmom-o-kubanskoj-materi-geroine-epistinii-stepanovoj
Видео канала «Кубань 24»

Планируется, что многосерийный фильм будет состоять из восьми частей. Рабочее название ленты — «Солдатская мать».

Известный российский писатель и сценарист Алексей Гравицкий побывал в Тимашевском районе. Он знаком зрителю по таким масштабным работам, как «Великая», «Землетрясение», «Непрощенный», «Гудбай, Америка», «Чикатило», «Папы» и другие. Гравицкий уже посетил местный музей, где изучил подлинные документы семьи Степановых.

«Я приехал сюда, чтобы собрать материал для будущего фильма. Сейчас этим занимаюсь уже не первый день, вроде бы все пока получается. Осталось только кино написать», — сказал Алексей Гравицкий.

Епистиния Степанова стала олицетворением всех матерей-героинь. Восемь ее сыновей погибли на войне, а девятый умер от полученных на фронте ран. Помимо девятерых героев, отдавших свои жизни за Отечество, у женщины было еще шестеро детей. Но все они, кроме дочери Варвары, ушли из жизни очень рано.

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