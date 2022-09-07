Подростки из Краснодарского края сыграли в драме с Иваном Охлобыстиным
Драма Михаила Расходникова «Недетский дом» выходит в широкий прокат 15 сентября. Премьерный показ в Краснодаре пройдет 13 сентября в кинотеатре «Монитор СБС».
После показа пройдет пресс-конференция с участием режиссера-постановщика Михаила Расходникова и актеров.
«Недетский дом» — это история о бунте детей против жестокосердия взрослых, вдохновленная книгой психиатра Андрея Петрушина «Недетский дом» и фильмом Динары Асановой «Пацаны». Фильм основан на реальных событиях.
Главные роли исполнили Иван Охлобыстин и Ирина Розанова. Их партнерами по съемочной площадке оказались совсем юные актеры, среди которых четверо подростков из Краснодара — воспитанники киношколы Medvedfilm school.
Арсен Суховский (в фильме сыграл роль Кондрата) и Давид Комаров (сыграл Измайлова) воспитываются в приемных семьях. Арсен Суховский — ученик киношколы Medvedfilm school и студент второго курса актерского факультета северского педагогического колледжа. Он снимается в кино с четырех лет. Давид Комаров — курсант Краснодарского кадетского президентского училища. В киношколе учится с 2020 года, с 7 лет занимается народными танцами.
Шестнадцатилетний исполнитель роли Молчуна Иосиф Медведев — девятый ребенок в семье. Он учится в 10 классе, играет на гитаре, учится в киношколе и снимается в кино с 4 лет. Собирается стать режиссером-постановщиком и пробует себя в съемках веб-сериалов. Артем Берко (Рыжий) пять лет профессионально занимался русскими народными танцами сначала в народно-хореографической студии «Калинка», затем в школе имени Захарченко. Кроме того, он занимается футболом в школе ФК «Краснодар». Учится на втором курсе гуманитарного колледжа.
Спецпоказ фильма прошел на Международном форуме #Мывместе. Российская премьера состоялась 29 августа в рамках Московского международного кинофестиваля.
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