В Сочи с 18 по 23 сентября пройдет фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
Культура
06.09.2022 14:34
Он пройдет на курорте «Роза Хутор». Крупнейшие онлайн-кинотеатры покажут главные сериалы сезона, а по вечерам зрители посмотрят новые полнометражные картины.
Основная часть мероприятия пройдет в концертном комплексе «Роза Холл». Зрители и гости фестиваля смогут проголосовать за понравившиеся ленты в разных номинациях. Также представители сервисов обсудят вопросы, которые волнуют индустрию.
«В Сочи традиционно проходят масштабные культурные мероприятия — крупные музыкальные, юмористические и кинофестивали. Туристы планируют свой отдых с учетом дат этих событий», — рассказала начальник городского управления культуры Марианна Устинова.
Она отметила, что с начала летнего сезона в городе уже провели более 180 фестивалей и концертов, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.
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