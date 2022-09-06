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В Сочи с 18 по 23 сентября пройдет фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Культура
06.09.2022 14:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-s-18-po-23-sentyabrya-projdet-festival-onlajn-kinoteatrov-novyj-sezon
В Сочи с 18 по 23 сентября пройдет фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
Фото пресс-службы администрации Сочи

Он пройдет на курорте «Роза Хутор». Крупнейшие онлайн-кинотеатры покажут главные сериалы сезона, а по вечерам зрители посмотрят новые полнометражные картины.

Основная часть мероприятия пройдет в концертном комплексе «Роза Холл». Зрители и гости фестиваля смогут проголосовать за понравившиеся ленты в разных номинациях. Также представители сервисов обсудят вопросы, которые волнуют индустрию.

«В Сочи традиционно проходят масштабные культурные мероприятия — крупные музыкальные, юмористические и кинофестивали. Туристы планируют свой отдых с учетом дат этих событий», — рассказала начальник городского управления культуры Марианна Устинова.

Она отметила, что с начала летнего сезона в городе уже провели более 180 фестивалей и концертов, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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