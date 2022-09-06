Кино, книги и театр: парк «Краснодар» опубликовал афишу на 9-11 сентября

Фото t.me/parkkrd

В пятницу, 9 сентября, зрителям покажут фильм «Любовное настроение».

Показ картины о «разбитых сердцах и утраченной нежности» стартует в 20:00.

В воскресенье, 11 сентября, день будет полностью посвящен юной аудитории. В 15:00 пройдет заседание книжного клуба в формате детективного агентства. А в 16:30 маленькие гости парка «Краснодар» примут участие в интерактивном спектакле «Театра в тапочках» — «Изумрудное волшебство».

В 19:00 состоится показ мультфильма «Финник». Однако администрация парка просит зрителей прийти на час раньше. Ведь с 18:00 детей будет ждать фантазийный мэйкап, аквагрим, подарки от «Смешариков» и мыльные пузыри.

Для подписчиков «Яндекс Плюса» вход бесплатный по предварительной регистрации. Если подписки нет, то можно оформить бесплатный пробный период при входе в амфитеатр, сообщает пресс-служба парка «Краснодар» в Telegram.

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