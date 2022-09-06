Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Кино, книги и театр: парк «Краснодар» опубликовал афишу на 9-11 сентября

Культура
06.09.2022 11:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/kino-knigi-i-teatr-park-krasnodar-opublikoval-afishu-na-9-11-sentyabrya
Кино, книги и театр: парк «Краснодар» опубликовал афишу на 9-11 сентября
Фото t.me/parkkrd

В пятницу, 9 сентября, зрителям покажут фильм «Любовное настроение».

Показ картины о «разбитых сердцах и утраченной нежности» стартует в 20:00.

В воскресенье, 11 сентября, день будет полностью посвящен юной аудитории. В 15:00 пройдет заседание книжного клуба в формате детективного агентства. А в 16:30 маленькие гости парка «Краснодар» примут участие в интерактивном спектакле «Театра в тапочках» — «Изумрудное волшебство».

В 19:00 состоится показ мультфильма «Финник». Однако администрация парка просит зрителей прийти на час раньше. Ведь с 18:00 детей будет ждать фантазийный мэйкап, аквагрим, подарки от «Смешариков» и мыльные пузыри.

Для подписчиков «Яндекс Плюса» вход бесплатный по предварительной регистрации. Если подписки нет, то можно оформить бесплатный пробный период при входе в амфитеатр, сообщает пресс-служба парка «Краснодар» в Telegram.

Читайте также: в Новороссийске пройдет фестиваль воздушных змеев.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске нетрезвый парень утонул в море во время шторма
В Новороссийске нетрезвый парень утонул в море во время шторма
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Афганистане при взрыве погибли двое сотрудников российского посольства
В Афганистане при взрыве погибли двое сотрудников российского посольства
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
В Краснодаре загорелась многоэтажка на «Панораме», 85 жильцов эвакуировали
В Краснодаре загорелась многоэтажка на «Панораме», 85 жильцов эвакуировали
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Рамзан Кадыров прокомментировал свои слова о «бессрочном отпуске»
  2. Краснодарца за сделанное замечание избил мужчина, справлявший нужду на детской площадке
  3. Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Россия прекращает действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курильских островов
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях