Кино, книги и театр: парк «Краснодар» опубликовал афишу на 9-11 сентября
В пятницу, 9 сентября, зрителям покажут фильм «Любовное настроение».
Показ картины о «разбитых сердцах и утраченной нежности» стартует в 20:00.
В воскресенье, 11 сентября, день будет полностью посвящен юной аудитории. В 15:00 пройдет заседание книжного клуба в формате детективного агентства. А в 16:30 маленькие гости парка «Краснодар» примут участие в интерактивном спектакле «Театра в тапочках» — «Изумрудное волшебство».
В 19:00 состоится показ мультфильма «Финник». Однако администрация парка просит зрителей прийти на час раньше. Ведь с 18:00 детей будет ждать фантазийный мэйкап, аквагрим, подарки от «Смешариков» и мыльные пузыри.
Для подписчиков «Яндекс Плюса» вход бесплатный по предварительной регистрации. Если подписки нет, то можно оформить бесплатный пробный период при входе в амфитеатр, сообщает пресс-служба парка «Краснодар» в Telegram.
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