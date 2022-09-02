В Новороссийске пройдет фестиваль воздушных змеев
Культура
02.09.2022 19:25
V фестиваль воздушных змеев «Летящая мечта» пройдет 11 сентября в 16:00 на площади Морского вокзала.
Мероприятие проведут в рамках празднования Дня города.
«Фестиваль позволяет раскрыть свои творческие фантазии и инженерные мысли, создать воздушного змея немыслимых форм и размеров, продемонстрировать настоящую экспрессию и буйство красок», — говорится в описании мероприятия.
Принять участие могут организации и предприятия, образовательные учреждения, общественные организации и все желающие.
Заявки принимаются до 16.00 9 сентября, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
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