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В Новороссийске пройдет фестиваль воздушных змеев

Культура
02.09.2022 19:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-projdet-festival-vozdushnyh-zmeev
В Новороссийске пройдет фестиваль воздушных змеев
Фото unsplash.com

V фестиваль воздушных змеев «Летящая мечта» пройдет 11 сентября в 16:00 на площади Морского вокзала.

Мероприятие проведут в рамках празднования Дня города.

«Фестиваль позволяет раскрыть свои творческие фантазии и инженерные мысли, создать воздушного змея немыслимых форм и размеров, продемонстрировать настоящую экспрессию и буйство красок», — говорится в описании мероприятия.

Принять участие могут организации и предприятия, образовательные учреждения, общественные организации и все желающие.

Заявки принимаются до 16.00 9 сентября, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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