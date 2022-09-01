В «Атамани» 3 сентября пройдет фестиваль «Глины не мять — глэчиков не видать»
На мероприятие прибудут мастера со всего Краснодарского края. Они поделятся с гостями секретами ремесла и расскажут об изготовлении глиняной посуды.
Гончары расскажут, как от цвета зависит структура изделия и почему только на Кубани посуда получается особенного терракотового цвета. Также в этот день гостей ждут выставка-ярмарка изделий ручной работы и интерактивная развлекательная программа. Дети смогут посмотреть спектакль краевого театра кукол «Гуси-Лебеди».
Фестиваль является частью программы, посвященной встрече осени и новому учебному году. Первоклассники 1 сентября могут пройти бесплатно. Всех несовершеннолетних ждут бесплатные мастер-классы.
На следующий день, 2 сентября, для посетителей организуют интерактивные программы и квесты. А 4 сентября гостей ждет сказочное подворье Бабы Яги, викторины и традиционные дворовые игры.
Всего в этом сезоне запланировали более 20 краевых праздников и выставочных проектов. Мероприятия продлятся до конца октября и завершатся традиционным праздником «День станицы Атамань». Ознакомиться с графиком событий можно здесь, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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