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В «Атамани» 3 сентября пройдет фестиваль «Глины не мять — глэчиков не видать»

Культура
01.09.2022 15:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-atamani-3-sentyabrya-projdet-festival-gliny-ne-myat-glechikov-ne-vidat
В «Атамани» 3 сентября пройдет фестиваль «Глины не мять — глэчиков не видать»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На мероприятие прибудут мастера со всего Краснодарского края. Они поделятся с гостями секретами ремесла и расскажут об изготовлении глиняной посуды.

Гончары расскажут, как от цвета зависит структура изделия и почему только на Кубани посуда получается особенного терракотового цвета. Также в этот день гостей ждут выставка-ярмарка изделий ручной работы и интерактивная развлекательная программа. Дети смогут посмотреть спектакль краевого театра кукол «Гуси-Лебеди».

Фестиваль является частью программы, посвященной встрече осени и новому учебному году. Первоклассники 1 сентября могут пройти бесплатно. Всех несовершеннолетних ждут бесплатные мастер-классы.

На следующий день, 2 сентября, для посетителей организуют интерактивные программы и квесты. А 4 сентября гостей ждет сказочное подворье Бабы Яги, викторины и традиционные дворовые игры.

Всего в этом сезоне запланировали более 20 краевых праздников и выставочных проектов. Мероприятия продлятся до конца октября и завершатся традиционным праздником «День станицы Атамань». Ознакомиться с графиком событий можно здесь, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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