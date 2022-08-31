Фотографы Краснодара могут принять участие в конкурсе «В надежных руках»
Культура
31.08.2022 13:48
Он проводится в рамках Национальной премии «Молодой специалист года». Стать его участником могут начинающие специалисты, профессионалы и фотокорреспонденты корпоративных СМИ до 35 лет. Подать заявки можно до 25 сентября 2022 года.
Фотоконкурс «В надежных руках» призван привлечь внимание общества, молодежи и студентов через искусство фотографии к профессиональной деятельности молодых специалистов, работающих по научно-техническим и инженерным специальностям.
Конкурс проводится в трех номинациях:
- «Секреты карьеры» — должны быть представлены фотографии, показывающие автора или его коллег в ходе трудового процесса;
- «Молодежь? Работаем!» — на фотографиях нужно запечатлеть молодых специалистов, занятых работой;
- «Трудовой лайфстайл» — фотографии в стиле flatlay: фотокомпозиции профессиональных инструментов, используемых в отрасли или на предприятии.
Для участия необходимо:
- зарегистрироваться и заполнить анкету на сайте молодойспециалист.рф;
- прикрепить к заявке конкурсные фотоматериалы или прикрепить ссылку на страницу, содержащую авторские фотоматериалы для участия в конкурсе, указав номинацию, в которой участвуют работы;
- заполнить и прикрепить к заявке скан-копию согласия на обработку персональных данных фотографа и модели.
Победители фотоконкурса получат подарки от российской компании AKVIS — разработчика программ для редактирования фото и видео, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
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